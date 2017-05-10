У одного – 122 земельных участка, у другого – нет даже квартиры: крымские чиновники опубликовали декларации о доходах

Публикации за 10.05.17

Глава Крыма Сергей Аксенов в 2016 году заработал в 12 раз меньше, чем его супруга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует декларация со сведениями о доходах главы крымского правительства и его жены Елены Аксеновой, опубликованная на официальном сайте Совета министров республики.

Согласно документу, доход Сергея Аксенова составил 2 миллиона 632 тысячи рублей, при этом ни автомобиля, ни какой-либо недвижимости в собственности у премьера нет. Его супруга получила доход в 32 миллиона 836 тысячи рублей, владеет тремя квартирами и шестью нежилыми помещениями, а также автомобилем BMW 750Li xDrive.

Самым зажиточным среди заместителей Сергея Аксенова стал вице-премьер Борис Зимин, назначенный на эту должность в феврале 2017 года и до этого времени возглавлявший российскую газодобывающую компанию ЗАО «Нортгаз». В 2016 году он заработал 14 миллионов 349 тысяч рублей. В собственности у него два автомобиля TOYOTA Lexus LX 570, 122 земельных участка, значительная часть из которых Зимину принадлежит лишь частично – долями, две квартиры и гараж-бокс. Супруга Зимина заработала 428 тысяч рублей, в ее собственности автомобили Volkswagen Multivan и TOYOTA Lexus LX 570, четыре земельных участка, доля квартиры и три машиноместа.

Солидный заработок оказался и у другого не так давно назначенного вице-премьера – Павла Королева, утвержденного в качестве члена крымского правительства в декабре 2016 года. До этого чиновник работал заместителем главы Минэкономразвития России, большую часть времени – под руководством задержанного за взятку экс-министра Алексея Улюкаева. По данным декларации, машины у Королева нет, но есть квартира. У его супруги также нет автомобиля, но квартир сразу две.

Самый низкий доход среди всех заместителей Сергея Аксенова оказался у вице-премьера Юрия Гоцанюка. Его заработок в 2016 году составил 1 миллион 505 тысяч рублей, в собственности у чиновника земельный участок и жилой дом. Машины нет. Супруга Гоцанюка заработала 431 тысячу рублей, ей принадлежит автомобиль PEUGEOT 307 и земельный участок.

Невысокий доход – в сравнении с другими вице-премьерами – получил заместитель Сергея Аксенова Игорь Михайличенко. Его заработок в 2016 году составил 1 миллион 886 тысяч рублей, его супруги – 135 тысяч рублей. Получить доход смог и его несовершеннолетний ребенок – он заработал 87 тысяч рублей. В собственности ни у кого из семьи члена правительства жилья нет. Машина только у вице-премьера – Honda CR-V.

Как уже сообщал «Новый День», самым богатым депутатом Госсовета Крыма стал спикер Владимир Константинов. Его доход составил 83 миллиона 917 тысяч 188 рублей. В тройку богачей среди народных избранников также вошли президент ООО «Корпорация «ФМ» Фрунзе Мардоян и директор ООО «Крымтурсервис 2004» Светлана Шабельникова.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.05.17

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