Гендерное неравенство: крымские чиновники ценят «М» дороже, чем «Ж»

Публикации за 10.05.17

МФЦ Крыма пытался внести в черный список добросовестного поставщика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУП РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) провел ряд интересных закупок.

Например, был проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации на модульные здания ГБУ РК «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». На конкурс было подано 17 заявок, 12 участников предложили снижение цены – первоначальная сумма составляла 4 млн 168 тыс руб. В ходе торгов она была снижена на 75%, победителем был признан ИП Дмитрий Кривохвост, с которым в ноябре 2016 года и был заключен договор на 1 млн 37 тыс руб.

Вскоре заказчик стан предъявлять победителю претензии: проектная документация содержит не в полном объеме подписи исполнителей, имеющиеся подписи частично выполнены посредством факсимиле и вообще установлено несоответствие содержания документации требованиям технического задания. В результате МФЦ в одностороннем порядке расторгло договор и пожаловалось в антимонопольную службу (ФАС) с требованием включить ИП Кривохвоста в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

ФАС стала разбираться с жалобой и установила, что обвинения напрасны. Учитывая тот факт, что ГБУ РК «МФЦ» не выполнило свои первоначальные обязательства по договору – не предоставило подрядчику исходные данные и документацию, чем препятствовало выполнению работ по контракту, сочла односторонний отказ от исполнения контракта необоснованным. Доброе имя ИП не пострадало.

Обращает на себя внимание и другая закупка, проводимая МФЦ, она касается поставки элементов оформления интерьера и экстерьера офисов. Проще говоря, речь идет о табличках и наклейках. Максимальная сумма закупки – 678 тыс руб. Из конкурсной документации следует, что объявленная стоимость таблички «М» больше, чем «Ж» (350 и 300 руб соответственно), каждая табличка «Пост охраны» обойдется в 1833 руб. Стрелочки «Окна __№__» интерьера и экстерьера офисов для ГБУ РК «Многофункциональный центр по 2 тыс руб, а таблички «Gosuslugi.ru» и «Еда, Напитки» будут дороже 3 тысяч.

Сейчас конкурс находится на стадии подачи заявок.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.05.17

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