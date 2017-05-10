NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.05.17

На Украине Amnesty International призвали освободить задержанных за советскую символику

На Украине Amnesty International призвали освободить задержанных за советскую символику

На Украине 9 мая несколько десятков человек за использование советской символики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках празднования Дня Победы были арестованы порядка 50 граждан Украины, позволивших себе облачиться в форму советских солдат и использовать символику СССР.

Действия украинских правоохранителей осудили члены международной организации Amnesty International, они заступились за задержанных и потребовали их освободить. По словам директора Amnesty International в Украине Оксаны Покальчук, задержание мирных демонстрантов недопустимо, а закон о декоммунизации является нарушением прав человека.

Отметим, что украинские националисты пытались всячески спровоцировать демонстрантов, но несмотря на это на Украине более 600 тыс человек приняли участия в праздничных шествиях. Правда, не обошлось и без драк: 8 правоохранителей и 15 участников акций получили телесные повреждения. Более всего ситуация накалилась в украинской столице: здесь радикалы закидали участников шествия «Бессмертного полка» дымовыми шашками и яйцами.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 10.05.17

Гендерное неравенство: крымские чиновники ценят «М» дороже, чем «Ж». / У одного – 122 земельных участка, у другого – нет даже квартиры: крымские чиновники опубликовали декларации о доходах. / Крымчане жалуются, что Минприроды сдирает с них «оплату ни за что».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter