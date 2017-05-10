На Украине Amnesty International призвали освободить задержанных за советскую символику

Публикации за 10.05.17

На Украине 9 мая несколько десятков человек за использование советской символики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках празднования Дня Победы были арестованы порядка 50 граждан Украины, позволивших себе облачиться в форму советских солдат и использовать символику СССР.

Действия украинских правоохранителей осудили члены международной организации Amnesty International, они заступились за задержанных и потребовали их освободить. По словам директора Amnesty International в Украине Оксаны Покальчук, задержание мирных демонстрантов недопустимо, а закон о декоммунизации является нарушением прав человека.

Отметим, что украинские националисты пытались всячески спровоцировать демонстрантов, но несмотря на это на Украине более 600 тыс человек приняли участия в праздничных шествиях. Правда, не обошлось и без драк: 8 правоохранителей и 15 участников акций получили телесные повреждения. Более всего ситуация накалилась в украинской столице: здесь радикалы закидали участников шествия «Бессмертного полка» дымовыми шашками и яйцами.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 10.05.17

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