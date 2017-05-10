В ТОП-10 популярных российских курортов Крым опять уступил Краснодарскому краю

Публикации за 10.05.17

В десятку самых популярных курортов России вошли три крымских города, пять курортов Краснодарского края, и по одному курорту Ставропольского края и Калининградской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составлен на основе данных региональных администраций и систем онлайн-бронирования отелей. Открывает список лидеров Сочи, после идет Анапа, на третьем месте расположился Геленджик, на четвертом – Ялта, на пятом – Евпатория, на шестом Новороссийск, на седьмом – Ейск, на восьмом Светлогорск, на девятом – Алушта, а замыкает десятку – Кисловодск.

По данным аналитиков агентства ТурСтат, проживание на курортах Краснодарского края и Крыма бронируют в среднем на 10 ночей, а в Светлогорске и Кисловодске – на 7 ночей. При этом на отдых в Сочи туристы в среднем тратят 3,2 тыс рублей в сутки, в Анапе – 2,9 тыс. рублей, в Геленджике – 2,8 тыс рублей, а в Ялте – 3,1 тыс рублей. Дешевле всего в Евпатории –2 тыс рублей в сутки.

Согласно статистике, В 2016 году году Сочи посетили 6,5 млн туристов, Анапу – 4,7 млн, Геленджик – более 4 млн, Ялту – 2 млн, Евпаторию – 744 тысячи, Новороссийск – более 600 тысяч, Ейск – более 600 тысяч, Светлогорск – более 600 тысяч, Алушту – 540 тысяч, а Кисловодск – более 300 тысяч.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 10.05.17

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