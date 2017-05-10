Подрядчик нарвался на уголовное дело из-за денег, выделенных на безопасность школы в Симферополе

Публикации за 10.05.17

Подрядную организацию подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на безопасность одной из симферопольских школ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о более чем полумиллионе рублей, которые предусматривались на оборудование учреждения системой пожарной безопасности.

«Установлено, что руководитель предприятия с целью заключения контракта на выполнение работ по проектированию и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37» подделал банковскую гарантию и, получив аванс в виде 100 процентов предусмотренной суммы, распорядился им по своему усмотрению. В результате был причинен ущерб бюджету в размере 550 тысяч рублей», – сообщили в прокуратуре Крыма.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» (совершенное с использованием своего служебного положения) в отношении руководителя фирмы. Расследование хищения бюджетных денег контролируется прокуратурой Железнодорожного района Симферополя, которая и выявила при проверке нарушения закона в использовании денег государства.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.05.17

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