Публикации за 11.05.17

В Крыму официально начинается строительство трассы «Таврида»: первый – памятный – камень заложат 12 мая. Церемония состоится в 37 километрах от Симферополя.

Как сообщили РИА «Новый День» в Совете министров РК, в мероприятии примут участие министр транспорта РФ Максим Соколов, глава республики Крым Сергей Аксенов, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт.

Напомним, четырехполосная магистраль протяженностью около 300 км пройдет от Керчи через Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай до Севастополя. Частично она совпадет с существующей дорогой.

Первый – двухполосный вариант трассы предполагается завершить к концу 2018 года, четырехполосный – к концу 2020 года. Пропускная способность магистрали планируется на уровне 20 – 39 тысяч автомобилей в сутки, расчетная скорость – 120 километров в час.

Строительство трассы наряду с транспортным переходом через Керченский пролив является одним из самых дорогих проектов федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Стоимость проекта уже неоднократно менялась: изначально строительство оценивалось в 85 млрд рублей, потом запрашиваемая сумма увеличилась до 128 млрд рублей. В декабре 2016-го уже говорили о 144 миллиардах. Сейчас речь идет о 140 миллиардах.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.05.17

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