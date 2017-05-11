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Крым

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Публикации за 11.05.17

Глава Еврокомиссии призвал забыть про Крым и восстановить отношения с Россией

Глава Еврокомиссии призвал забыть про Крым и восстановить отношения с Россией

Отношения Евросоюза с Россией должны быть восстановлены. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Еврокомиссии отметил, что сегодня отношения с Россией складываются не так, как раньше и как хотелось бы Европе. Но это не означает, что они разрушены. Отношения можно и нужно восстановить.

Юнкер отметил, что разногласия возникли из-за кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией, однако, несмотря на это, каналы коммуникаций должны оставаться открытыми:

«Я убежден, что существует общая заинтересованность в улучшении наших отношений, – цитирует председателя Европейской комиссии румынское издание Adevarul. – Сегодняшний мир, вне всякого сомнения, нуждается в сотрудничестве, а не в конфронтации – как в отношении экономики и безопасности, так и в геополитической перспективе».

Москва, Артем Рокотов

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