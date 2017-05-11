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Публикации за 11.05.17

Украина закрыла доступ на «Евровидение» зрителям из России

Украина закрыла доступ на «Евровидение» зрителям из России

Граждан России, купивших билеты на музыкальный конкурс «Евровидение», не пустили на Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в аэропорту Борисполь.

«Четырем гражданам РФ на основании анализа информации, на основании анализа рисков было отказано в пересечении границы Украины на въезд, – цитирует спикера государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна УНН. – В данном случае после проведения всех мероприятий у пограничников возникли сомнения, что цель поездки этих граждан соответствует действительности, поэтому им было отказано в пересечении границы».

По словам организатора российской pre-party конкурса Дмитрия Мельникова, прилетевшие предъявили билеты на шоу, а также бумаги, подтверждающие аккредитацию, однако у них потребовали официальные бейджи: «Эти документы выдаются исключительно в пресс-центре в Киеве по паспорту, – заявил Мельников. – И таможенникам это известно: все иностранные журналисты и делегации приезжают аналогичным образом». По его словам, россиян несколько часов продержали в аэропорту, а потом отправили в Минск. При этом, подчеркнул Мельников, никто из «попавших под раздачу» в Крыму не был.

Напомним, ранее на конкурс не пустили журналистов агентства «Россия сегодня» и газеты «Комсомольская правда».

Киев, Платон Ефимчук

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