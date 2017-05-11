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Крым

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Публикации за 11.05.17

Гулять так гулять: жители Джанкоя, празднуя 9 мая, забыли о маленькой дочери

Гулять так гулять: жители Джанкоя, празднуя 9 мая, забыли о маленькой дочери

В Джанкое родители во время празднования 9 мая забыли о двухлетней дочке.

Как передает корреспондент РИА , на легко одетого ребенка, гуляющего без сопровождения взрослых, обратил внимание полицейский. Он пытался найти родителей, но, по словам очевидцев, девочка гуляла в парке одна несколько часов. После безрезультатных поисков ребенка доставили в дежурную часть, где его накормили, напоили и согрели.

Вскоре в полицию обратились родители девочки, которые сообщили, что ребенок потерялся в ходе торжественных мероприятий. Правда, после супруги признались, что просто забыли про дочку.

В отношении забывчивых родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 11.05.17

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