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Крым

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Публикации за 11.05.17

У крымских берегов задержали браконьеров: незаконно вылавливали кильку

У крымских берегов задержали браконьеров: незаконно вылавливали кильку

Пограничники задержали у берегов Крыма рыбопромысловое судно «Багерово».

Как передает корреспондент РИА , в ходе проверки было установлено, что в нарушение правил экипаж траулера использовал разноглубинный трал и только за последний промысел добыл около 3 тонн кильки. В настоящее время задержанное судно арестовано и доставлено по месту прописки в Севастополь. В действиях капитана «Багерово» усматривают признаки незаконной добычи водных биологических ресурсов, совершенной с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 256 УК РФ), сообщили в перенаправлении ФСБ Крыма.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 11.05.17

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