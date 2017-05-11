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Публикации за 11.05.17

В Севастополе осуждены экс-глава Севлесохотнадзора и директор турфирмы

В Севастополе осуждены экс-глава Севлесохотнадзора и директор турфирмы

Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор бывшему начальнику городского управления лесного и охотничьего хозяйства и директору ООО «ТОР» за коррупцию и причинение вреда заповедной территории.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома РФ по городу Севастополю, действия осуждённых нанесли вред природе на общую сумму свыше 14,5 миллионов рублей.

По данным следствия, экс-глава Севлесохотнадзора заключил договор с турфирмой «ТОР» на оказание услуг на территории рекреационного участка «Торопова Дача». Одним из условий договора являлось благоустройство территории, а также соблюдение экологического законодательства, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм.

На деле турфирма приступила к незаконному строительству на рекреационном участке «Торопова Дача», расположенном на территории государственного заказника «Байдарский». При этом земляные работы проводились с помощью техники, которую предоставил сам чиновник.

В результате с января по ноябрь 2014 года турфирма возвела на особо охраняемом участке кафе, две насосные станции и другие конструкции. В процессе строительства пострадали деревья заказника.

Кроме того, директор фирмы «ТОР» в феврале 2015 года передал сотруднику полиции 5 тысяч долларов США за то, чтобы он не направлял материалы проверки в контролирующие органы для привлечения юридического лица к административной ответственности.

Были заведены уголовные дела сразу по 5 статьям Уголовного кодекса РФ.

«Бывший начальник городского управления лесного и охотничьего хозяйства приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и лишением права занимать должности, связанные с административно- хозяйственными функциями сроком на 2 года. Директор фирмы «ТОР» приговорен к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

Севастополь, Оксана Мурзина

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