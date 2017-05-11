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Крым

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Публикации за 11.05.17

Крым возглавил рейтинг российских регионов с самой дорогой арендой жилья / За месяц цена «однушки» в Ялте подорожала на 20%

Крым возглавил рейтинг российских регионов с самой дорогой арендой жилья За месяц цена «однушки» в Ялте подорожала на 20%

Цены на жильё в Крыму вновь поставили рекорд.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», полуостров возглавил апрельский рейтинг российских регионов по росту цен на аренду недвижимости, составленный аналитиками портала «Домофонд».

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры на полуострове в апреле составила 19 тысяч 990 рублей, что на 4,2% или 699 рублей больше, чем месяцем ранее и на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В списке крымских городов лидирует Ялта с ценником 21 тысяча 854 рубля за «однушку» (+20% – прим. «НД»). На втором месте Симферополь – 21 тысяча 445 рублей. Севастополь замыкает тройку лидеров – 19 тысяч 476 рублей.

В топе-10 российских регионов с самими быстрорастущими ценами на съёмное жильё оказались также Адыгея, Астраханская область, Мордовия, Краснодарский край, Курганская область, Забайкальский край, Амурская, Ульяновская и Брянская области.

При этом эксперты «Домофонда» отмечают, что стоимость недвижимости для покупки в Крыму снизилась по сравнению с прошлым годом в среднем на 9%. В Ялте – на 8%.

На сегодняшний день средняя стоимость однокомнатной квартиры в Ялте составляет – 4 миллиона 28 тысяч 870 рублей, в Симферополе – 2 миллиона 477 тысяч 896 рублей, в Севастополе – 3 миллиона 94 тысячи 127 рублей.

Симферополь, Галия Шакирова

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