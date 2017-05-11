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Крым

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Публикации за 11.05.17

Начался монтаж арок судоходного пролета автомобильной части Керченского моста

Начался монтаж арок судоходного пролета автомобильной части Керченского моста

Начался монтаж судоходного пролета автомобильной части Керченского моста: собраны первые блоки восходящей части арки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ «Упрдор «Тамань», на данный момент смонтировано 70% конструкций. Продолжается работа и по сборке железнодорожной части судоходного арочного пролета: смонтировали 20 из 38 блоков свода.

Автомобильная и железнодорожная судоходные арки – самые габаритные конструкции Керченского моста. Их собирают на технологической площадке в Керчи. Летом планируется начать транспортировку арок к месту установки. Напомним, первую очередь моста – автомобильную – предполагается открыть в декабре 2018 года, железнодорожное движение начнется в конце 2019-го.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.05.17

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