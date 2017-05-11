Турция намерена селить в Крыму эмигрантов из Средней Азии

Публикации за 11.05.17

В Турции создали Фонд развития Крыма. Церемония открытия состоялась в Анкаре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Анкара не признает российский статус Крыма, но после встречи президентов Путина и Эрдогана в Сочи было объявлено о завершении процесса нормализации русско-турецких отношений.

«Теперь начнется период переговоров по Крыму», – заявил на церемонии открытия фонда его глава, председатель Федерации крымско-татарских культурных объединений Турции Унвер Сель.

Организация собирается заниматься экономическим, культурным и социальным развитием полустрова, в том числе, строить мечети и жилье для многодетных семей из Средней Азии, пожелавших переселиться на полуостров.

Учредители фонда заявили о намерении добиваться, чтобы Турция поддержала создание в Крыму культурной автономии.

Анкара, Платон Ефимчук

Анкара. Другие новости 11.05.17

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