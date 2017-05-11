NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.05.17

Болгарам можно: Украина разрешила выступить на «Евровидении» артисту, певшему в Крыму

Болгарам можно: Украина разрешила выступить на «Евровидении» артисту, певшему в Крыму

Служба безопасности Украины отказалась применять санкции к участнику «Евровидения-2017» Кристиану Костову.

Как передает корреспондент РИА , известно, что ранее представитель от Болгарии выступал в «Артеке», но санкции против него вводиться не будут: СБУ нашла лазейку в инициированном ею же законе. В Службе безопасности утверждают, что Костов выступал на полуострове в 2014 году – то есть до того, как вступил в силу закон, предусматривающий ответственность за посещение российского Крыма без согласования с Киевом.

Между тем, в Госпогранслужбе Украины заявили, что на момент, когда Костов въехал в принимающую «Евровидение» страну, пограничники не знали о его крымских гастролях. А в случае, если информация подтвердится, то правоохранители будут действовать в соответствии с законом. Напомним, Костов имеет двойное гражданство: болгарское и российское.

Как сообщал , конкурсантка от России на «Евровидение» Юлия Самойлова не смогла попасть на Украину как раз из-за посещения Крыма.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 11.05.17

Турция намерена селить в Крыму эмигрантов из Средней Азии. / Начался монтаж арок судоходного пролета автомобильной части Керченского моста. / Крым возглавил рейтинг российских регионов с самой дорогой арендой жилья. За месяц цена «однушки» в Ялте подорожала на 20%.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter