Болгарам можно: Украина разрешила выступить на «Евровидении» артисту, певшему в Крыму

Публикации за 11.05.17

Служба безопасности Украины отказалась применять санкции к участнику «Евровидения-2017» Кристиану Костову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что ранее представитель от Болгарии выступал в «Артеке», но санкции против него вводиться не будут: СБУ нашла лазейку в инициированном ею же законе. В Службе безопасности утверждают, что Костов выступал на полуострове в 2014 году – то есть до того, как вступил в силу закон, предусматривающий ответственность за посещение российского Крыма без согласования с Киевом.

Между тем, в Госпогранслужбе Украины заявили, что на момент, когда Костов въехал в принимающую «Евровидение» страну, пограничники не знали о его крымских гастролях. А в случае, если информация подтвердится, то правоохранители будут действовать в соответствии с законом. Напомним, Костов имеет двойное гражданство: болгарское и российское.

Как сообщал «Новый День», конкурсантка от России на «Евровидение» Юлия Самойлова не смогла попасть на Украину как раз из-за посещения Крыма.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 11.05.17

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