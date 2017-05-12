NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 12.05.17

За стоянку на диких пляжах Крыма будут наказывать рублём

За стоянку на диких пляжах Крыма будут наказывать рублём

Водителя автомобиля, остановившегося на прибрежной территории между Саками и Евпаторией, могут оштрафовать.

Как передает корреспондент РИА , о запрете парковки на территории, являющейся одной из привлекательнейших в республики для любителей «дикого» пляжного отдыха, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.

В ведомстве запрет объясняют требованием соблюдения норм водоохраной зоны: никаких машин на расстоянии 500 метров от воды быть не должно. При этом чиновники не возражают, чтобы на указанном участке появились организованные парковки с бетонированными площадками, исключающими попадание ГСМ на прибрежную территорию. Другой вопрос, кто будет подобные площадки обустраивать. В минприроды считают, что заниматься этим должны муниципалитеты. А пока у тех нет денег, платить придется автомобилистам.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.05.17

12 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Крымские чиновники отпугивают дайверов, требуя согласовывать каждое погружение. / В Крыму появились мошенники со шлагбаумами, собирающие деньги за проход к достопримечательностям.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter