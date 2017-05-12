За стоянку на диких пляжах Крыма будут наказывать рублём

Публикации за 12.05.17

Водителя автомобиля, остановившегося на прибрежной территории между Саками и Евпаторией, могут оштрафовать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о запрете парковки на территории, являющейся одной из привлекательнейших в республики для любителей «дикого» пляжного отдыха, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.

В ведомстве запрет объясняют требованием соблюдения норм водоохраной зоны: никаких машин на расстоянии 500 метров от воды быть не должно. При этом чиновники не возражают, чтобы на указанном участке появились организованные парковки с бетонированными площадками, исключающими попадание ГСМ на прибрежную территорию. Другой вопрос, кто будет подобные площадки обустраивать. В минприроды считают, что заниматься этим должны муниципалитеты. А пока у тех нет денег, платить придется автомобилистам.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.05.17

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