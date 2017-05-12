В Крыму сформирован армейский корпус

Публикации за 12.05.17

В Крыму на базе ряда соединений и частей Черноморского флота создан армейский корпус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в состав корпуса вошли войска береговой обороны, артиллерийские части, части ПВО, а также инженерного и тылового обеспечения. Планируется, что объединение войск усилит потенциал флота и оптимизирует работу военного руководства.

Также в соответствии с потребностями флота совершенствуется береговая инфраструктура Крымской и Новороссийской военно-морских баз, аэродромов и береговых полигонов. В скором времени в Севастополь прибудет фрегат морской зоны проекта 1135.6 «Адмирал Эссен», который вооружен крылатыми ракетами «Калибр и прибытие новых подвод­ных лодок проекта 636.3. «Убежден, что с прибытием на ЧФ нового фрегата возможности соединения надводных кораблей возрастут», – цитирует «Красная Звезда» командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 12.05.17

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