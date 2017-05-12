В Крыму подросток задушил женщину

Публикации за 12.05.17

В Раздольненском районе Крыма подросток задушил женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17-летний парень пришел в гости к односельчанке, они начали распивать алкогольные напитки. Между гостем и хозяйкой произошел конфликт, который перерос в драку и закончился убийством.

Тело женщины в ее квартире обнаружили 10 мая, о чем сразу же была оповещена полиция. Подозреваемого в убийстве вычислили практически сразу – парень нигде не работает и не учится, при этом уже раньше привлекался к уголовной ответственности, поэтому состоит на учете у правоохранителей.

В преступлении он признался. Главное управление Следкома России по Крыму возбудило дело по статье «убийство». В случае признания вины судом, парень может отправиться за решетку до 15 лет.

Раздольненский район, Леонид Маковецкий

Раздольненский район. Другие новости 12.05.17

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