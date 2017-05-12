NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 12.05.17

В Крыму подросток задушил женщину

В Крыму подросток задушил женщину

В Раздольненском районе Крыма подросток задушил женщину.

Как передает корреспондент РИА , 17-летний парень пришел в гости к односельчанке, они начали распивать алкогольные напитки. Между гостем и хозяйкой произошел конфликт, который перерос в драку и закончился убийством.

Тело женщины в ее квартире обнаружили 10 мая, о чем сразу же была оповещена полиция. Подозреваемого в убийстве вычислили практически сразу – парень нигде не работает и не учится, при этом уже раньше привлекался к уголовной ответственности, поэтому состоит на учете у правоохранителей.

В преступлении он признался. Главное управление Следкома России по Крыму возбудило дело по статье «убийство». В случае признания вины судом, парень может отправиться за решетку до 15 лет.

Раздольненский район, Леонид Маковецкий

Раздольненский район. Другие новости 12.05.17

В Крыму сформирован армейский корпус. / Порошенко: «безвиз» с ЕС – «развод с Российской империей». Европа опасается толп украинских гастарбайтеров. / Российский Су-27 пролетел в 6 метрах от противолодочного самолета США. Инцидент произошел над Черным морем.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter