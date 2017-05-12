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Крым

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Публикации за 12.05.17

«Зажигательные» выходные: в Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за пожаров

«Зажигательные» выходные: в Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за пожаров

На ближайшие выходные в Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.

Наиболее сложная ситуация отмечена в Бахчисарайском районе.

Сотрудники МЧС настоятельно просят жителей и гостей полуострова не разводить костры, не использовать мангалы, не курить и не бросать горящие спички или окурки. Запрещено использовать пиротехнику, оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал, заправлять топливом автомобили, оставлять бутылки и другой мусор на освещенной солнцем поляне, а также выжигать траву.

Как уже сообщал «Новый День», в субботу, 13 мая, по прогнозу крымских синоптиков, ожидается теплая, солнечная погода – +20ºС – +25ºС. Но уже в воскресенье погода вновь начнёт портиться: на полуострове пройдут дожди, похолодает до +15ºС – + 20ºС.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 12.05.17

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