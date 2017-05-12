Коварные горы: Ай-Петри не покорился москвичу – пришлось вызывать спасателей

Публикации за 12.05.17

Крымские спасатели сняли со скалы туриста, пытавшегося покорить Ай-Петри.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе «КРЫМ-СПАСа», накануне вечером спасателям поступило сообщение о том, что в районе плато, ниже верхней станции канатной дороги «Мисхор – Ай Петри» на скальном уступе находится человек, которому требуется помощь спасателей. «Турист, недооценив сложность рельефа на местности, решил совершить пешее восхождение из района средней станции канатной дороги вдоль тросов, в результате чего оказался на осыпном скальном уступе», – рассказали в пресс-службе.

37-летнего москвича сняли со скалы с помощью альпинистского снаряжения и доставили на среднюю станцию канатной дороги. В медицинской помощи гость полуострова не нуждался.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 9 мая в «Долине привидений» на горе Демерджи в густом тумане заблудились двое туристов. Спасательная операция продлилась всю ночь.

Как отмечают в «КРЫМ-СПАСе» с начала этого года в горнолесной местности, на скалах и в пещерах полуострова спасено более 100 человек.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 12.05.17

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