Симферополец продал по запчастям 7 чужих автомобилей

В Симферополе задержали 24-летнего местного жителя, занимавшегося ремонтом автомобилей на дому.
Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, пользуясь доверчивостью клиентов, предприимчивый мастер некоторые машины стал разбирать на запчасти и продавать. Владельцев автомобилей он заверял, что скоро их «железный конь» будет отремонтирован.
Подозреваемый уже дал признательные показания, сообщив, что продал по частям 7 автомобилей, а деньги потратил на собственные нужды.
Теперь по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) ему может грозить тюремный срок до 2 лет.
Симферополь, Галия Шакирова
Симферополь. Другие новости 12.05.17
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