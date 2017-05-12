Симферополец продал по запчастям 7 чужих автомобилей

Публикации за 12.05.17

В Симферополе задержали 24-летнего местного жителя, занимавшегося ремонтом автомобилей на дому.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, пользуясь доверчивостью клиентов, предприимчивый мастер некоторые машины стал разбирать на запчасти и продавать. Владельцев автомобилей он заверял, что скоро их «железный конь» будет отремонтирован.

Подозреваемый уже дал признательные показания, сообщив, что продал по частям 7 автомобилей, а деньги потратил на собственные нужды.

Теперь по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) ему может грозить тюремный срок до 2 лет.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 12.05.17

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