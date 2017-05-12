NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 12.05.17

Симферополец продал по запчастям 7 чужих автомобилей

Симферополец продал по запчастям 7 чужих автомобилей

В Симферополе задержали 24-летнего местного жителя, занимавшегося ремонтом автомобилей на дому.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, пользуясь доверчивостью клиентов, предприимчивый мастер некоторые машины стал разбирать на запчасти и продавать. Владельцев автомобилей он заверял, что скоро их «железный конь» будет отремонтирован.

Подозреваемый уже дал признательные показания, сообщив, что продал по частям 7 автомобилей, а деньги потратил на собственные нужды.

Теперь по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) ему может грозить тюремный срок до 2 лет.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 12.05.17

Коварные горы: Ай-Петри не покорился москвичу – пришлось вызывать спасателей. / «Зажигательные» выходные: в Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за пожаров. / Арестованного крымского мэра уволили «по собственному желанию».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter