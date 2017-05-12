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Крым

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Публикации за 12.05.17

В июне в Крыму вскроют древний склеп, обнаруженный на пути трассы «Таврида» (ФОТО)

В июне в Крыму вскроют древний склеп, обнаруженный на пути трассы «Таврида» (ФОТО)

Археологи Российской Академии Наук (РАН) продолжают раскопки в районе строительства трассы «Таврида» в Керчи.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в середине июня они рассчитывают добраться до древнего склепа, расположенного в погребальном кургане. Он примыкает к будущей автодороге, ведущей прямо к возводимому Керченскому мосту. Само сооружение относят к периоду Боспорского царства IV-III в. до н.э.

Новый День: В июне в Крыму вскроют древний склеп, обнаруженный на пути трассы ''Таврида'' (ФОТО)

На сегодняшний день учёные уже обнаружили древнюю кладку и керамику.

Новый День: В июне в Крыму вскроют древний склеп, обнаруженный на пути трассы ''Таврида'' (ФОТО)
Новый День: В июне в Крыму вскроют древний склеп, обнаруженный на пути трассы ''Таврида'' (ФОТО)

Несмотря на то, что в сегодняшнем виде древний курган перестанет существовать – техника снимает землю слой за слоем, археологи говорят, что окончательно он всё-таки не исчезнет. Как и греческое поселение через дорогу от погребального сооружения, где сотрудники РАН также ведут поисковые работы.

«Памятник в каком-то виде будет сохранён», – пообещала РИА «Новый День» научный сотрудник Института археологии РАН Ирина Рукавишникова.

Новый День: В июне в Крыму вскроют древний склеп, обнаруженный на пути трассы ''Таврида'' (ФОТО)
Новый День: В июне в Крыму вскроют древний склеп, обнаруженный на пути трассы ''Таврида'' (ФОТО)

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 12.05.17

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