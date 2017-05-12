Спохватились: Украина решила признать право крымско-татарского народа на самоопределение / И изменить конституционный статус Крыма

Публикации за 12.05.17

Конституционная комиссия Украины создает специальную группу, призванную разработать изменения и дополнения в основной закон страны, касающиеся Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в группу войдет ученые-конституционалисты и депутаты Рады. Первое заседание намечено на 22 мая.

Депутат Рады Рефат Чубаров заявил, что одна из задач группы – устранить несправедливость, существовавшую 23 года: «В Украине не учитывалось право крымско-татарского народа на самоопределение… Речь идет о статусе Крымской автономии, которая бы опиралась непосредственно на неотъемлемое право крымско-татарского народа как коренного народа Крыма на самоопределение в составе унитарного украинского государства».

Отметим, что речь идет о так называемой Автономной республике Крым, созданной властями Украины после воссоединения полуострова с Россией: органы власти АРК работают в Киеве – из госбюджета в 2016 году на их деятельность было потрачено около 3,5 млн гривен. Кроме того, в Херсонской области образована крымско-татарская автономия, правда, официального статуса это образование до сих пор не получило.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.05.17

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