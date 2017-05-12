Критикующих правительство Севастополя блогеров отправляют в «расстрельные списки» (ФОТО) / Общественников атакуют боты, созданные для защиты чиновников в социальных сетях

Публикации за 12.05.17

За критику чиновников Севастополя можно угодить в «черный список» городского правительства: аккаунты в Facebook ряда «неприветливых» оказались занесены в некий перечень, который уже успели окрестить «темником» (то есть, закрытой директивой).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографии бумажного носителя со списком фамилий блогеров, были опубликованы сегодня в Интернете. Правда, они демонстрируют лишь часть «директивы». На одной из страниц, перед перечислением ссылок на странички пользователей, значится: «Особое внимание обратить на аккаунты в социальных сетях».

После списка с фамилиями, в «директиве» говорится о необходимости «отрабатывать не только негатив». К слову, в сфотографированном тексте встречаются ошибки: «Кроме отработки негатива – необходимо в своих аккаунтах, аккаунтах социальных сетей, доброжелательно относящихся к ВДЛ (высшее должностное лицо – прим. «НД»), на его личной странички инициировать положительную повестку, отрабатывать позитивные новости». В качестве источника подобной информации указывается официальный сайт правительства.

В списке блогеров, «взятых на карандаш», оказалась руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева. По ее словам, за всю ее многолетнюю общественную деятельность в Севастополе с подобными списками она ни разу не сталкивалась. При этом общественница предполагает, что в случае если «директиву» составили действительно чиновники, то при правильном подходе они могли бы извлечь из этого пользу для города.

«С одной стороны, эту инициативу я могу оценить положительно. Если человек, подписавший этот документ, говорит о необходимости обратить внимание на критику с точки зрения того, что – «принимайте в учет информацию, которую публикуют эти граждане и принимайте меры, реагируйте», – то хорошо, молодцы», – заявила РИА «Новый День» общественница.

По ее словам, социальные сети способствуют более массовому распространению информации о проблемах, по которым требуется незамедлительная реакция и действия со стороны чиновников. И этим инструментом как раз и могли бы пользоваться в правительстве города.

«Если это какая-то иная форма контроля, к примеру, писать гадкие комментарии – представьте, что чиновники правительства писали бы «Дура!», – то мне смешно. Если это вместо того, чтобы решать реальные проблемы людей и реагировать на это», – говорит Елена Голубева.

Общественница напомнила о том, что аккаунт в социальных сетях есть и у врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Однако с общественниками, позволяющим себе критиковать чиновников, виртуально общаться он совсем не горит желанием.

«Я заблокирована на странице Овсянникова. Спустя три-четыре дня после его назначения на должность, я на своей странице опубликовала свое резюме – что готова трудиться на благо Родины, оказывать помощь и поддержку Овсянникову и его команде. Описала все свои личные и профессиональные качества и оказалась заблокирована», – рассказала Голубева.

В правительстве Севастополя, взглянув на опубликованные снимки, сразу заявили – это фейк, и никакие официальные структуры администрации города к формированию подобных списков отношения не имеют.

«Без сомнения, социальные сети изучаются в контексте реакции на те или иные действия правительства, особенно интересуют обращения граждан. Но насчет таких вот списков – нет информации о том, что они кем бы то ни было составляются. То есть, такая задача никому не ставилась», – пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Севастополя, добавив, что «если вопрос формулируется так – составляет ли правительство списки «угодных» и «неугодных» аккаунтов, то это точно фейк».

В то же время, другой из указанных в «директиве» общественников – Александр Талипов считает, что подлинность опубликованных фотографий хоть и вызывает сомнения, но не отменяет того, что в правительстве Севастополя могут использовать социальные сети для воздействия на блогеров.

«Безусловно, мы на практике Республики Крым уже проходили такое, когда в активные социальные обсуждения с животрепещущими вопросами вклинивались фейковые аккаунты, которые пытались направить обсуждение совсем в другую сторону, обеляя определенные персонажи. Конечно, эта практика будет приниматься и в Севастополе – тут она необкатанная, более топорная», – озвучил свое мнение РИА «Новый День» Александр Талипов.

По его мнению, подобные «директивы» вряд ли имеют статус официальных документов. Общественник предположил, что подобная бумага могла появиться после какого-либо устного распоряжения, которое попросту распечатали «для придания более качественного сюжета».

Отметим, что публикация фотографий со списками блогеров совпала с активизацией так называемых ботов в социальных сетях, «атаковавших» аккаунты общественников.

«За сегодняшний день я заблокировал более двадцати новых пользователей, которые пытались добавиться ко мне в друзья в Фейсбуке. Все эти пользователи зарегистрированы в начале мая этого года, все имеют «левые» фотографии, которые принадлежат другим людям, все указывают в качестве места жительства Севастополь. Первое, что они начинают делать в профиле – активно рассуждать в пользу адекватности правительства Севастополя. С этой стороны, в принципе информация подтверждается», – говорит Александр Талипов.

Фотографии предоставлены РИА «Новый День» Еленой Голубевой

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 12.05.17

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