Придется сократить: Крым произвел кориандра больше, чем в мире смогли съесть

Публикации за 12.05.17

В Крыму собираются сократить посевные площади кориандра: министерство сельского хозяйства рекомендует производителям заменить эту культуру другими засухоустойчивыми техническими.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кориандр (семена кинзы) – пряное и лекарственное растение, особенно популярное в странах Азии. В России используется, в частности, при выпечке «бородинского» хлеба. До недавних пор основным мировым поставщиком кориандра была Индия, которая в 2013 году экспортировала 36 тыс тонн душистых семян. В 2016 году на первое место по экспорту вышла Россия.

После того, как Украина прекратила подачу днепровской воды в Северо-Крымский канал, рисосеющие хозяйства Крыма были вынуждены перейти на выращивание других культур. Многие выбрали кориандр, не требующий большого количества влаги. В результате в Крыму в 2016 году было собрано 46,5 тыс тонн. Это больше, чем весь российский экспорт 2016 года, который составил почти 45 тысяч тонн. Некоторый районы Крыма в прошлом году (по сравнению с 2015) увеличили сбор кориандра в разы: Джанкойский – вдвое, Кировский и Сакский – почти втрое. Самый большой прирост дал Черноморский район – 720%.

Однако с реализацией полученной продукции у некоторых производителей возникли трудности. В одном из хозяйств служба судебных приставов за долги даже арестовала 11 т кориандра – больше у аграриев конфисковать было нечего.

Поэтому в текущем году Минсельхоз Крыма рекомендовал фермерам не увлекаться кориандром, по возможности заменив эту культуру другими засухоустойчивыми – подсолнечником и горчицей, например.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 12.05.17

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