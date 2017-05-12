Американская рэп-группа Onyx посвятила оду Крыму

Публикации за 12.05.17

Рэперы из американской группы Onyx записали новую песню совместно с крымскими исполнителями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кроме песни, американцы снялись еще и в клипе, съемки которого проходили также в Крыму.

Как следует из видеоролика, размещенного в группе «Mash/Мэш» в одной из социальных сетей, клип записан «в поддержку России», а в песне «рэперы будут восхвалять жизнь в Крыму». Съемки велись во время непродолжительного пребывания Onyx на полуострове, куда они прибыли с концертом. «Известные американские рэперы Onyx приехали с концертом в Крым. Они были так поражены красотой полуострова, что решили снять там клип», – сообщается на странице «Mash/Мэш».

По информации студии, на базе которой велась запись новой песни американцев, клип появится в сети в начале июня. Также на официальной странице студии опубликован небольшой видеоролик, судя по всему, с процессом записи песни.

Напомним, группа Onyx выступила с концертом в Севастополе 8 мая. Спустя некоторое время после выступления, журналисты пытались выяснить, считают ли рэперы полуостров территорией России. Исполнители не стали давать конкретного ответа, сначала заявив, что не понимают о чем идет речь, а позже подчеркнули, что «не занимаются политикой». Тем не менее, на официальной странице Onyx в одной из социальных сетей, на размещенной афише с анонсом концерта в Крыму, Севастополь указывается как часть России.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.05.17

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