Феодосийские футболисты бойкотируют чемпионат Крыма / Они так и не дождались обещанных чиновниками миллионов

Публикации за 12.05.17

Феодосийская футбольная команда «Кафа» намерена бойкотировать чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причина бунта спортсменов заключается в огромных финансовых долгах, которые имеются у руководства клуба перед футболистами.

«Стоит отметить, что в данный момент ситуация в команде крайне катастрофическая, и клуб находится на грани развала», – отмечается на официальной странице команды в одной из социальных сетей.

Также на странице клуба приводятся слова главного тренера Анатолия Скворцова о том, что еще в конце прошлого года глава администрации Феодосии Станислав Крысин пообещал 10 миллионов рублей на содержание «Кафы». Обещанных денег команда так и не дождалась.

Как выяснил корреспондент РИА «Новый День», Станислав Крысин подразумевал внебюджетные источники финансирования футболистов. По информации пресс-службы администрации Феодосии, местные чиновники знакомы со сложившейся критической ситуацией в клубе и на данный момент «решают проблему». От более подробных комментариев власти решили пока воздержаться.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 12.05.17

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