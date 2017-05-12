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Крым

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Публикации за 12.05.17

В трех муниципалитетах Крыма объявлен карантин по АЧС

В трех муниципалитетах Крыма объявлен карантин по АЧС

В Симферопольском и Белогорском районах Крыма, а также в окрестностях Судака объявлен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующие указы подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Россельхознадзоре РФ, геном вируса АЧС выделен «в результате лабораторных исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» в патологическом материале, отобранном от трупов диких кабанов, обнаруженных в 2,5 и 3 километрах северо-западнее села Громовка ( городской округ Судак), в 1,5 км северо-западнее самого Судака, в 1,3 км северо-восточнее села Ферсманово (Симферопольский район).

Ранее вирус АЧС был обнаружен при проверке трупов диких кабанов в Белогорском районе Крыма.

В связи с этим ограничительные меры введены на территории села Ферсманово Симферопольского района, сел Межгорье и Ароматное Белогорского района, а также Судака.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.05.17

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