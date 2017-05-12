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Крым

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Публикации за 12.05.17

Как бы не смыло: на Крым обрушатся сильные ливни

Как бы не смыло: на Крым обрушатся сильные ливни

В ближайшие дни в Крыму ожидаются сильные ливни.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, в воскресенье, 14 мая, а также ночью и днем 15 мая на полуострове ожидаются проливные дожди, местами сильные, грозы, град, шквалистый ветер.

Крымчан просят плотно закрывать окна, убрать с балконов незакрепленные конструкции, на улице держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков, вывесок, антенн, электропроводов, а также не парковать машины под деревьями.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.05.17

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