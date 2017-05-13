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Крым

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Публикации за 13.05.17

Подвиг: украинских моряков наградили за прогулку у российской границы

Подвиг: украинских моряков наградили за прогулку у российской границы

На Украине наградили сотрудников Морской поисково-спасательной службы и экипаж катера, 24 апреля подошедшего к границе России в районе Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно заявлению Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Республике Крым, украинский поисково-спасательный катер пытался следить за техническими судами России: «На пульт дежурного службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ России по Республике Крым поступила информация, что к государственной границе РФ приблизился поисково-спасательный катер (флаг Украина), экипаж которого производит фото и видеосъемку российских судов», – сообщала пресс-служба управления.

В район были направлены российские пограничники, а капитана украинского катера предупредили: если он продолжит движение по данному маршруту, то нарушит государственную границу России. Капитан катера заявил, что находится в территориальных водах Украины и уже уходит в порт Скадовск. «Какие-либо принудительные действия в отношении украинского катера не предпринимались», – цитирует представителей пограничного управления РБК.

У украинской стороны другая версия: моряки награждены за то, что «дали отпор противоправным действиям российского судна», которое якобы пыталось «захватить украинский спасательный катер». «Наши моряки не сдались, спасли себя и украинский катер, вернулись в порт базирования. Сохранили свою честь и честь Украины», – заявил на церемонии награждения министр инфраструктуры Украины ​Владимир Омелян.

За это морякам вручили благодарности.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.05.17

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