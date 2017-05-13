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Публикации за 13.05.17

На Украине начинают наступление на православную церковь Московского патриархата

На Украине начинают наступление на православную церковь Московского патриархата

На Украине разработаны два закона о статусе религиозных организаций, один из которых фактически позволит запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата, а второй узаконит захват храмов. Верховная Рада рассмотрит проекты 18 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект № 4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором» предполагает, что назначать митрополитов и епископов такие религиозные организации смогут только по согласованию с органами власти (напомним, согласно конституции Украины, церковь в этой стране отделена от государства). Кроме того, если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центрами в государстве-агрессоре, ее могут вообще запретить на территории Украины.

Эксперты пришли к выводу, что законопроект направлена вмешательство в дела Украинской православной церкви Московского патриархата. Впрочем, разработчики закона этого и не скрывают: «Идея в том, чтобы религиозные организации, центр управления которых находится в государстве-агрессоре, заключали с Украиной меморандум. В нем обязались не заниматься подрывной деятельностью против Украины. На примере Московского патриархата с начала АТО видим, что по всей стране церкви остаются агитаторскими пунктами против украинской государственности. Антиукраинскую литературу продают даже в центре столицы – в Киево-Печерской лавре», – цитирует «Страна.ua» одного из соавторов закона депутата Дмитрия Тымчука.

Второй законопроект (№ 4128) предполагает внесение в статью 8 закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. В частности, прописать термин «самоидентификация» и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

В экспертной среде этот проект окрестили «законом о церковном рейдерстве». В УПЦ МП опасаются, что после принятия закона Киевский патриархат начнет отбирать у нее приходы: достаточно привести определенное количество людей, которые на месте «самоидентифицируют» себя с данной церковной общиной и сразу же проголосуют за переход храма в подчинение УПЦ КП. Тем более что попытки захвата церквей УПЦ происходят регулярно.

Отмечается, что законопроекты вносятся в Раду не в первый раз: в октябре прошлого года их уже предлагали к рассмотрению, но правительство страны и европейские структуры отнеслись к инициативе негативно.

Шансы на успех второй попытки эксперты тоже оценивают невысоко: главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады требует отклонить проекты, как нарушающие Конституцию и другие законы Украины.

По мнению ряда наблюдателей, главная цель инициативы – отвлечь общество от серьезных социально-экономических проблем. Другие не исключают, что законопроекты могут быть приняты, и прогнозируют в этом случае резкий рост социальной напряженности.

Напомним, помимо УПЦ МП на Украине действуют Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.05.17

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