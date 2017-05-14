30 млн евро и голый зад: победителем «Евровидения – 2017» стал певец из Португалии

Публикации за 14.05.17

Победителем «Евровидения – 2017» стал певец из Португалии Сальвадор Собрал. Финал музыкального конкурса прошел накануне в Киеве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27-летний певец, страдающий пороком сердца, спел песню Amar pelos dois на португальском языке и получил самую высокую оценку жюри и зрителей – 758 баллов. Собрал стал единственным на «Евровидении-2017» участником, который просто пел, не подкрепляя свое выступление ни танцевальным, ни световым шоу.

На втором месте 17-летний участник из Болгарии Кристиан Костов с композицию «Beautiful Mess» – 615 баллов. Третье место заняла молдавская группа SunStroke Project – 374 балла. В первую пятерку вошли бельгийская исполнительница Blanche – 363 балла и шведский певец Робин Бенгтссон – 344 балла.

Украина, принимавшая конкурс, набрала в финале 36 баллов, заняв 24 место. Страну представляла группа «O.Torvald». Россия участия в конкурсе не принимала.

По предварительным данным, конкурс обошелся в 30 млн евро, при этом даже организаторы заявляли о коррупции в ходе подготовки мероприятия. Процедура подсчета баллов стала менее прозрачной : сколько голосов та или иная страна отдала каждому участнику показали лишь при голосовании жюри. Зрительские баллы просто суммировали и прибавили к результату жюри.

Не обошлось и без скандала: украинский пранкер Виталий Сердюк, прославившийся тем, что в 2016 года на Парижской неделе моды прильнул губами к пятой точке Ким Кардашьян, во время подсчета голосов выскочил на сцену, завернувшись в флаг Австралии, и показал зрителям свой голый зад.

«Евровидение-2018» впервые в истории конкурса пройдет в Лиссабоне.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.05.17

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