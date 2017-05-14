В Херсонесе обнаружили уникальную постройку III – II веков до нашей эры

Публикации за 14.05.17

Экспедиция музея-заповедника «Херсонес Таврический» обнаружила уникальный комплекс при раскопках на античной усадьбе.

Как сообщили РИА «Новый День» в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», полевые исследования древней херсонесской усадьбы на участке №320 ведутся с начала апреля. Памятник находится на склоне Верхне-Юхариной балки, в районе городского кладбища. Исследованная площадь объекта составляет 100 квадратных метров.

Данный участок и расположенный на нем памятник не входят в состав музея-заповедника «Херсонес Таврический».

«Усадьба описана севастопольскими краеведами еще в 1926 году. С тех пор ее неоднократно упоминали в своих работах ученые, но археологические исследования здесь не проводились. В 2015 году мы обратили внимание на состояние памятника (здесь неоднократно орудовали грабители, оставившие многочисленные ямы), в рамках разведок собрали подъемный материал и приняли решение о проведении раскопок», – рассказал руководитель экспедиции, научный сотрудник отдела «Хора Херсонеса» Максим Тюрин.

Он отметил, что особенностью комплекса является наличие двух башен, это делает данную усадьбу уникальной: как правило, в усадьбах херсонесской хоры возводилось по одной башне.

В текущем полевом сезоне открыт северо-восточный фасад северной башни – она хорошо сохранилась. Четко выделяются два строительных периода, говорят археологи. Первый этап относится еще к IV в. до н.э. Во II в. до н.э. был возведен дополнительный противотаранный пояс, превративший башню в небольшую крепость. К этому же времени относятся культурные слои, окружающие башню. Напластования насыщены фрагментами керамических изделий. Обычная находка в таком слое – фрагменты рельефных чаш производства малоазийских ионийских центров. Неожиданностью стало обнаружение фрагментов терракотового алтаря с изображением божеств: Аполлона играющего на кифаре и богини Гебы.

«В целом же информативные материалы этого периода довольно редко встречаются при раскопках памятников округи Херсонеса: это было время нестабильности, ожесточенных конфликтов греков с варварами, и во многих усадьбах жизнь ко II в. до н.э. угасает. Тем больший интерес представляют результаты нашей работы», − отметил Максим Тюрин.

Сюрпризом для исследователей стало обнаружение постройки круглой формы к северо-востоку от башни, за пределами усадьбы. Сооружение диаметром около 5 метров сохранилось на высоту до шести рядов кладки.

«Строения округлой формы довольно часто встречаются при раскопках античных памятников Гераклейского полуострова. Большинство из них относится к V-VI вв. н.э., некоторые, возможно, были возведены в римскую эпоху. Наша постройка уникальна: она примерно на 600-700 лет старше, чем большая часть раскопанных до этого круглых сооружений. Можно уверенно сказать, что уже на рубеже III и II вв. до н.э. это помещение перестали использовать и засыпали мусором. Эту дату дают находки из заполнения постройки» – рассказал Тюрин.

На сегодняшний день сложно однозначно определить назначение круглой постройки. По всей видимости, она имела хозяйственные функции. Находки из заполнения сооружения свидетельствуют о достатке обитателей усадьбы: здесь обнаружена импортная столовая чернолаковая керамика производства Афин и малоазийских центров.

Работы продолжаются. В раскопках принимают участие сотрудники отдела «Хора Херсонеса» и отдела музеефикации памятников археологии музея-заповедника, а также волонтеры. Находки из раскопок объекта пополнят фонды музея-заповедника.

Севастополь, Илья Пелехов

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