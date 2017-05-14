В Крыму будут разрабатывать спорткары

Публикации за 14.05.17

В Крыму будут разрабатывать спортивные автокары.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15 мая на полуостров прибудут представители компании Milan automobile GMBH, специализирующейся на выпуске спортивных автомобилей, соучредителем которой является австрийский автогонщик Маркус Фукс.

16 мая предполагается подписать меморандум, согласно которому одна из крымских компаний займется конструкторскими разработками для австрийского производителя, а также представит ряд дизайнерских проектов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.05.17

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