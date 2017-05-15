На пляж в Керчи вновь выбросило мёртвого дельфина (ФОТО)

Публикации за 15.05.17

На Аршинцевском пляже в Керчи вновь найден мёртвый дельфин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», небольшая азовка, по словам завсегдатаев пляжа, лежит на берегу уже несколько дней. Убирать труп никто не торопится.

Как рассказала РИА «Новый День» морской биолог экологического проекта «Море голосов/ Serene Sea» Ирина Логоминова, судя по размерам и характерным признакам это уже не дельфинёнок, а подросток полутора-двух лет.

«Погибла азовка не вчера и не сегодня. Думаю, около месяца назад: эпителий (кожный покров – прим. «НД») почти отсутствует. Причину гибели без исследования проб сказать сложно, но это точно не голод. Животное достаточной упитанности», – прокомментировала морской биолог.

По ее словам, не исключено, что это мог быть вирус, которым морские млекопитающие очень подвержены, или повышенная загрязнённость прибрежных вод.

«Меня смущает очень ровный разрез на брюхе. Такого не бывает, если дельфина клевали птицы или грызли собаки», – поделилась Ирина Логоминова.

По данным энтузиастов проекта в защиту черноморских дельфинов, в апреле резко увеличилось число найденных у крымских берегов мертвых дельфинов. По состоянию на 2 мая активисты нашли 65 трупов афалин, азовок и белобочек.

Как уже сообщал «Новый День», официальная статистика говорит о 68 мёртвых животных, обнаруженных в границах города Новороссийска в рамках плановой проверки соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Природоохранная прокуратура Краснодарского края начала доследственную проверку.

Керчь, Галия Шакирова

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