Крымскую продукцию проверят на соответствие ГОСТу

Публикации за 15.05.17

Крым стал участником пилотного проекта дополнительной стандартизации продукции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росстандарт с 15 мая начинает проверки товаров, отмеченных знаком ГОСТ.

В случае выявления несоответствия продукции, маркированной знаком, требованиям ГОСТ, производитель будет привлечен к ответственности по законодательству о защите интеллектуальной собственности: предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность в случае неоднократных нарушений. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение о свойствах и качестве продукции (в том числе, о соответствии требованиям ГОСТ) может быть наложен административный штраф до 500 тысяч рублей.

«Теперь только прошедшие испытания компании получат право маркировать свою продукцию знаком национальной системы стандартизации (знаком НСС) и будут внесены в специальный реестр на сайте Росстандарта», – цитирует сообщение Минпромторга РИА «Новости».

Проект «Национальная система сертификации» был одобрен к запуску в «пилотном» режиме в конце прошлого года государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Пилотный проект, кроме Крыма, стартует еще в шести регионах – Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях.

«Часто продукция со знаком ГОСТ, которому люди по-прежнему доверяют, не выдерживает критики. Дело в том, что многие компании ставят такую отметку для привлечения покупателей, используют ГОСТ как маркетинговый ход. После проверки становится понятно: до стандарта этим товарам далеко. Получается, что производители знают о высоком доверии граждан к ГОСТам и сами же это доверие и подрывают, – заявил в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров. – Например, молочный шоколад по ГОСТу будет сделан полностью из какао-продуктов и молока, а шоколад, сделанный по внутренним стандартам предприятия, может наполовину содержать эквиваленты и заменители. При этом в обоих случаях этот продукт будет называться «молочный шоколад». И это не редкость. Результаты исследований показали, что подобная кондитерская плитка продается под видом шоколада в 25% случаев.

Сейчас государство возвращает ГОСТу его высокий статус. Один из инструментов – запускаемая Национальная система сертификации. Теперь только через нее можно будет получить сертификат соответствия ГОСТу».

Участие в программе добровольное: Росстандарт будет принимать заявки от желающих пройти сертификацию. Обратившиеся должны быть готовы к внезапным проверкам: продукция может быть взята в любой момент с конвейера, со склада, с товарной полки и направлена в лабораторию. Первые сертификаты компании смогут получить уже в июне. С 2018 года национальная система сертификации начнет действовать по всей России.

Симферополь, Лиана Макоба

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