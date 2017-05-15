Плавучие опоры для монтажа арок Крымского моста вывели на воду

Публикации за 15.05.17

Судостроители приступили к завершающему этапу создания системы, которая доставит арки моста на фарватерные опоры в Керченском проливе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительством плавучих опор для транспортировки арок Крымского моста занимается «Севморзавод». Понтоны плавсистемы уже вывели из сухих доков севастопольского завода. На воде их с помощью шести балок весом около 75 тонн каждая объединят в плавучие опоры катамаранного типа, которые примут на себя тысячетонные арочные конструкции Крымского моста. Доставка арочных пролетов к фарватеру запланирована на конец лета.

Как сообщал «Новый День», строители завершили сооружение 50% опор моста через Керченский пролив. Установлено 298 опор, в том числе все сухопутные опоры автодорожной части. Всего проектом предусмотрено 595 опор, из которых 307 приходятся на железнодорожную часть моста.

Керчь, Анастасия Зук

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