Прожиточный минимум в Крыму подняли на 40 рублей

Публикации за 15.05.17

Правительство Крыма изменило величину прожиточного минимума, повысив его на 40 рублей. Об этом говорится в соответствующем постановлении Совета министров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу, величина прожиточного минимума в республике за первый квартал текущего года в расчете на душу населения составила 9 тысяч 542 рубля. Для трудоспособного населения минимум определен в 10 тысяч 210 рублей, для пенсионеров – 7 тысяч 878 рублей, для детей – 10 тысяч 30 рублей.

Напомним, минимум устанавливается по результатам прошедшего периода и является стоимостной оценкой минимальной потребительской корзины. Также учитываются обязательные платежи и сборы. По информации министерства труда и социальной защиты Крыма, величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения при разработке социальных программ, оказания государственной помощи малоимущим и формирования бюджета.

Отметим, что показатель минимальной заработной платы меньше прожиточного минимума. По данным Минтруда Крыма, с июля 2016 года минимальная зарплата в республике у работников реального сектора экономики установлена в размере не менее 7650 рублей в месяц, а у работников бюджетного сектора – 7500 рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.05.17

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