Крымские младенцы гибнут от несчастных случаев реже, чем в других регионах России

Публикации за 15.05.17

Крым оказался одним из относительно безопасных регионов России для младенцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», республика заняла 70 место в рейтинге по младенческой смертности от неестественных причин, то есть из-за несчастных случаев, ДТП, убийств и другого.

Согласно статистике, в 2016 году в Крыму родились 22 тысячи 995 младенцев. Умерли – 119 детей, из которых всего двое – по неестественным причинам, не вызванным болезнями или врожденными аномалиями. Младенческая смертность в регионе составляет 5,1%.

Лидерами рейтинга стали Сахалинская область (5 умерших детей от внешних причин на 6 тысяч 948 родившихся), Тамбовская область (7 умерших детей от внешних причин на 10 тысяч 38 родившихся) и Чукотский АО (2 умерших ребенка от внешних причин на 671 родившегося).

В Севастополе, который не вошел в рейтинг, в 2016 году родилось 5 тысяч 409 детей. Умерли – 26, младенческая смертность составляет 4,8%.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.05.17

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