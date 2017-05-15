В Симферополе перед судом предстанет полицейский

Публикации за 15.05.17

Бывший заместитель начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Джанкойский» предстанет перед Симферопольским районным судом за коррупцию.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Прокуратуры РК, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере), ч. 3 ст. 30 (покушение на мошенничество в крупном размере) УК РФ.

По данным следствия, правоохранитель потребовал у матери подозреваемого 800 тысяч рублей за закрытие уголовного дела. При получении части денег полицейский был задержан.

Обвиняемому может грозить тюремный срок до 6 лет.

Как уже сообщал «Новый День», в середине апреля в отношении троих оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Симферополю возбудили уголовные дела за систематическое вымогательство взятки.

В течение 2016 года полицейские «терроризировали» местную предпринимательницу, которая занимается валютными операциями на одном из городских рынков. В настоящее время двое из них уволены из полиции и находятся под домашним арестом. Третий взят под стражу, ему предъявлено обвинение п. «а,б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки группой лиц).

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 15.05.17

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