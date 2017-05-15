Чубаров собирается приехать в Крым, заявляя, что его никто не арестует

Публикации за 15.05.17

Лидер запрещенной в России организации меджлис крымско-татарского народа, украинский нардеп Рефат Чубаров намерен приехать в Крым. При этом Чубаров уверен, что при посещении полуострова его никто не арестует.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для посещения Крыма в статусе неприкасаемого нардпеп хочет использовать судебный процесс над своим единомышленником Ахтемом Чийгозом.

«Адвокат Николай Полозов обратился ко мне, чтобы я дал согласие на вызов меня в суд в качестве свидетеля. 19 мая в Киеве он получит мое заявление, в котором идет речь о том, что я даю свое согласие на вызов меня в Верховный суд Республики Крым, в производстве которого находится дело в отношении Ахтема Чийгоза, в качестве свидетеля защиты», – цитируют Чубарова украинские СМИ.

Примечательно, что продолжая не признавать Крым частью России, а также сформированные в нем российские органы власти, Чубаров, тем не менее, признает, что на полуострове действует российское законодательство. Чем и собирается воспользоваться. Так, по его словам, согласно статье 456 Уголовно-процессуального кодекса России, гражданина другого государства, выступающий в качестве свидетеля, нельзя привлекать в качестве обвиняемого или взять под стражу за действия, который он совершил ранее, и за что его могут преследовать на российской территории.

«Действие такого иммунитета прекращается, если лицо, имея возможность покинуть территорию РФ до истечения непрерывного срока в 15 суток с момента, когда его присутствие больше не требуется, продолжает оставаться на территории РФ», – уточняет Чубаров.

Напомним, Ахтем Чийгоз находится в СИЗО. Его судят за организацию массовых беспорядков у здания Верховного Совета Крыма в феврале 2014 года, когда у стен парламента погибли два человека и более 70 получили травмы.

В отношении Чубарова уголовное дело было возбуждено следственным подразделением управления ФСБ по Крыму в мае 2015 года по статье «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ». Тогда же главу запрещенного в России меджлиса объявили в розыск. За год до этого Чубарову запретили въезд в Россию сроком на пять лет.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 15.05.17

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