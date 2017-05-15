В Крыму увеличился шанс стать жертвой клеща

Публикации за 15.05.17

В Крыму увеличились шансы быть укушенным клещом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Роспотребнадзор установил, что область распространения иксодовых клещей на территории полуострова значительно расширилась.

Об этом свидетельствуют данные анализа, который показал, что большая часть паукообразных в этом году присосалась к своим жертвам во время их посещения горнолесной и предгорной зон, парков и скверов. В предыдущие годы, по информации службы, укусы клещей регистрировались в основном в эндемичных зонах Крыма.

«С начала года в лечебно-профилактические организации полуострова обратилось 979 человек, в том числе 520 детей, что не превышает среднемноголетние показатели», – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Причем в 42% случаев исследования клещей на вирусоформность (в том числе снятых с укушенных людей), паукообразные оказывались инфицированы вирусом иксодового клещевого боррелиоза и бактерией гранулоцитарного анаплазмоза. На данный момент зарегистрирован всего один случай заболевания боррелиозом.

В то же время, на территории муниципалитетов уже начали проводить акарицидные обработки.

«По состоянию на 12 мая обработано 126,8805 га площади, в том числе в летних оздоровительных учреждениях – 10,431 га», – проинформировали в Роспотребнадзоре.

В службе рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты находясь на опасной в отношении клещей территории. А в случае если все же клещ присосался, то для исключения возможности заражения и прохождения ранней диагностики, следует сразу же обращаться к медикам.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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