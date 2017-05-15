NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 15.05.17

За отказ кричать «Героям слава» с украинским таксистом расплатились пулей

За отказ кричать «Героям слава» с украинским таксистом расплатились пулей

На Украине радикалы прострелили таксисту ноги за отказ кричать «Героям слава».

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в городе Каменское. Националистам, ехавшим в такси, не понравилось, что водитель не поддержал их приветствие «Слава Украине!» и отказался кричать «Героям слава!». Разъяренные пассажиры принялись избивать таксиста, а после прострелили мужчине обе ноги. В ходе конфликта был ранен еще один водитель такси, который стал очевидцем драки и пытался помочь коллеге.

Двух нападавших конфликта правоохранители задержали на месте, а еще одному удалось скрыться. Известно, что среди задержанных охранник экс-лидера группировки «Правый сектор» (организация, запрещенная в РФ) Дмитрия Яроша.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.05.17

Общественники: Генплан Севастополя преследует интересы всех, кроме горожан. Горожане запасаются помидорами и яйцами. / В Крыму увеличился шанс стать жертвой клеща. / Чубаров собирается приехать в Крым, заявляя, что его никто не арестует.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter