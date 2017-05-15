За отказ кричать «Героям слава» с украинским таксистом расплатились пулей

На Украине радикалы прострелили таксисту ноги за отказ кричать «Героям слава».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в городе Каменское. Националистам, ехавшим в такси, не понравилось, что водитель не поддержал их приветствие «Слава Украине!» и отказался кричать «Героям слава!». Разъяренные пассажиры принялись избивать таксиста, а после прострелили мужчине обе ноги. В ходе конфликта был ранен еще один водитель такси, который стал очевидцем драки и пытался помочь коллеге.
Двух нападавших конфликта правоохранители задержали на месте, а еще одному удалось скрыться. Известно, что среди задержанных охранник экс-лидера группировки «Правый сектор» (организация, запрещенная в РФ) Дмитрия Яроша.
Киев, Анастасия Зук
Киев. Другие новости 15.05.17
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