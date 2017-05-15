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Крым

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Публикации за 15.05.17

Через переправу поедешь – коня потеряешь: керченские дороги «гробят» автомобили

Через переправу поедешь – коня потеряешь: керченские дороги «гробят» автомобили

Туристов и крымчан, пользующихся паромной переправой, подстерегает опасность в Керчи.

Как передает корреспондент РИА , огромные ямы на керченских дорогах, которые во время и после ливней становятся невидимыми под разлившимися лужами, могут серьезно повредить автомобили.

Одним из водителей, который попал в подобную ловушку, стал житель Севастополя. После путешествия в Грузию он воспользовался паромной переправой, чтобы вернуться в Крым. Из Керчи он пытался выехать по главной дороге, ведущей из порта, но влетел в огромную колдобину.

«Ночью, после того как попал в эту яму, я поехал на шиномонтажку, поремонтировался, там же и переночевал. Сегодня, 15 мая, я поехал искать эту яму и, в результате, опять в нее же попал. Там лужа залила яму, а ночью я этого не заметил. Даже сейчас не видно – есть ли яма под этой лужей», – цитирует Kerch.fm водителя из Севастополя.

В результате ДТП, произошедшего на улице Горького, у автомобиля севастопольца оказались пробиты правые колеса, и повреждены левые.

Между тем¸ горожане возмущаются, по их мнению, некачественным ямочным ремонтом дорог в районе Аршинцево, через который проходит маршрут на городской пляж. Дырки в асфальте заделывали наспех, что бы успеть к намеченному рабочему визиту в Керчь главы Крыма Сергея Аксенова. Керчане считают, что часть ям, которые попросту засыпали асфальтом вперемешку с землей, снова станут провалами после ливней.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 15.05.17

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