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Крым

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Публикации за 15.05.17

В Крыму окончательно «попрощались» с урожаем клубники, вишни и черешни / Ущерб оценили почти в 200 млн рублей

В Крыму окончательно «попрощались» с урожаем клубники, вишни и черешни Ущерб оценили почти в 200 млн рублей

Апрельские заморозки поставили крест на будущем урожае клубники, черешни, вишни, груши, персиков и других ягод и фруктов в Крыму.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», об этом на заседании президиума Госсовета заявил региональный министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин. По его словам, в отдельных районах полуострова, среди которых Нижнегорский, Первомайский, Красногвардейский, посадки уничтожены на 70% – 100%. Чуть лучше дела обстоят в Симферопольском и Джанкойской районах – погибло от 20% до 50%. Бахчисарайские сельхозпроизводители «потеряли» урожай персиков и абрикосов ранних сортов.

Андрей Рюмшин отметил, что крымские фермеры понесли значительные убытки. «Общая по Крыму сумма убытков на площади 2221 га составляет 188 миллионов рублей», – заявил министр.

Вопрос компенсации потерь сельхозпроизводителям полуострова пока не поднимался.

Симферополь, Оксана Мурзина

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