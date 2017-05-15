В Севастополе морские ерши массово выбросились на берег

Публикации за 15.05.17

Севастопольский берег усыпан трупами морских ершей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», массовый выброс рыбы зафиксирован в районе поселка Кача, а также на пляжах Северной стороны города. В настоящее время экологи проводят экспертизы, хотя и отмечают, что выброс ершей – весьма необычное для Крыма явление.

«Сейчас очень сложно что-то утверждать. Взяты пробы, которые должны прояснить ситуацию. Вообще, мор – явление распространение, но в определенных районах и в определенные сезоны, а вот мор ершей – это явление необычное. Такой ситуации с ершами раньше не было: во-первых, ерш очень устойчив к загрязнениям и перепадам температуры, во-вторых, сейчас нет резких перепадов температуры», – рассказал РИА «Новый День» старший научный сотрудник Института биологии южных морей Виталий Гирагосов. Он также отметил, что выброс рыбы нельзя связывать с массовой гибелью дельфинов, так как животные страдают из-за рыбаков. «Гибель дельфинов связана с промыслом камбалы, об этом все знают, но лов камбалы разрешен. А азовки просто гибнут из-за сетей», – заключил Гирагосов.

Как сообщал «Новый День», за последнее время в районе Керченского полуострова были обнаружены более 30 погибших дельфинов, еще более 70 нашли в районе Новороссийска. Расследованием гибели животных занимается Азово-черноморская природоохранная прокуратура.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 15.05.17

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