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Крым

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Публикации за 15.05.17

Убийца и насильник из Старого Крыма получил 18,5 лет «строгача»

Убийца и насильник из Старого Крыма получил 18,5 лет «строгача»

Жителя Старого Крыма осудили на 18,5 лет за убийство, два изнасилования и хранение взрывчатки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весной прошлого года 31-летний злоумышленник изнасиловал двух женщин, одну их которых убил и похитил ее золотые украшения. В ходе обыска правоохранители нашли дома у преступника взрывчатку.

По решению Верховного суда Крыма мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год 9 месяцев, со штрафом в размере 20 тыс. рублей. Кроме того с осужденного взыскано 3 млн рублей морального вреда, причиненного родственнику погибшей женщины, сообщили в прокуратуре Крыма.

Старый Крым, Анастасия Зук

Старый Крым. Другие новости 15.05.17

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