Один Бутусов, второй Бутусов – какая разница? Симферопольские чиновники разочаровали горожан

Публикации за 15.05.17

Симферопольцев, рассчитывающих попасть на концерт знаменитого российского рок-музыканта Вячеслава Бутусова в День города, ждет разочарование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о планируемом концерте на День города с участием звезд российской эстрады, среди которых – Вячеслав Бутусов, Родион Газманов, а также один из бывших участников группы «Лесоповал», глава города Геннадий Бахарев сообщил в конце апреля в эфире одной из крымских радиостанций.

Однако сегодня на официальном сайте администрации города появилась информация, опровергающая слова градоначальника. Бутусов, также как и Газманов-младший и бывший участник «Лесоповала» Сергей Куприк, и правда приедет поздравить симферопольцев с Днем города, но зовут певца иначе – Денис. На сайте администрации города его, как и двух других исполнителей, величают «известным исполнителем российской эстрады». Можно предположить, что речь идет о музыканте, сотрудничающим с известным российским певцом, участником конкурса «Евровидение – 2016» Сергеем Лазаревым.

Отметим, что информация чиновников также ответила на вопрос представителей группы «Лесоповал», кто все-таки представит их коллектив на Дне города в Симферополь.

Как уже сообщал «Новый День», в конце апреля администратор официальной страницы группы в одной из социальных сетей заявил, что представители «Лесоповала» не планируют в ближайшее время выступлений на полуострове. А те, кто могут представляться их солистами, – Сергей Куприк и Руслан Казанцев давно ведут сольную деятельность и к коллективу никакого отношения уже не имеют. Отметим, что Сергей Куприк покинул «Лесоповал» еще в 2008 году – после смерти одного из основателей группы Михаила Танича.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.05.17

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