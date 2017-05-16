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Крым

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Публикации за 16.05.17

Летом в акватории Крыма пересчитают всю рыбу / Деньги выделены
Фото drive2.com

Летом в акватории Крыма пересчитают всю рыбу Деньги выделены

Ученые получили возможность пристальнее изучить условия размножения рыбы в Черном море.

Как передает корреспондент РИА , ФГБУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» проведет комплексную съемку по мониторингу среды обитания, учета запасов и оценки эффективности размножения морских рыб.

Исследование пройдет в территориальных водах и исключительной экономической зоне Российской Федерации в Черном море, включая акваторию полуострова Крым.

Объявление об аренде судна для проведения таких исследование размещено сайте госзакупок РФ, максимальная цена контракта составляет 2,5 млн руб.

На судне должна разместиться научная группа в составе не менее шести человек, судовладелец обязан обеспечить им необходимые бытовые условия проживания и работы, включая горячее питание. Судно должно иметь закрытое помещение для лабораторных работ и место для работы на палубе, места для хранения замороженных проб. Обязательно наличие автоматической метеостанции.

Предполагается, что исследования пройдут с 23 июля по 16 сентября 2017 года в 26 точках Черного моря. За каждый рейс арендованного судна будет выполнено 120 тралений.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 16.05.17

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