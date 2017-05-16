В Крыму не обрабатывается сорок процентов сельхозугодий

Публикации за 16.05.17

36,6% земель сельхозназначения, принадлежащих Республике Крым, не используется.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму закончена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения.

О ее результатах сегодня на заседании Совмина сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений РК Валерий Драч.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Крым составляет 1 млн 800 тыс га. Пашня составляет 68%, пастбища– 21%, 3% – многолетние насаждения, прочие сельскохозяйственные угодья – 8%.

Земля сельскохозяйственного назначения, находящаяся в собственности Республики Крым, составляет 620 тыс га. Заключено 1683 договора на аренду этих земель (не перерегистрированных в российском законодательном поле осталось 895).

При этом оказалось, что 227,4 тыс га из этих площадей не используется. Возможно, это произошло потому, что самая продуктивная земля была распаевана и передана гражданам в частную собственность (площадь земель паевого фонда в Крыму составляет 1 млн 115 тыс), а в собственность Республики Крым, по словам Драча, были отнесены в основном пастбища и угодья с низкой продуктивностью.

Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал от министерства принять меры к увеличению площадей используемых земель.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 16.05.17

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